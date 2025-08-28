43 perce
Pénteken is kitart a szokatlan nyár végi hőség, de már nem sokáig
Arra azért lehetett számítani, hogy meleg lesz ma is, mégis meglepő volt a hőség, ami pénteken is kitart, de már csak eddig.
Az időjárás enyhül a következő napokban
Fotó: Krausz Andrea
Azért nem lesz zavartalan a napsütés, de forró napoknak nézünk elébe. Pénteken a nap első felében a szaharai eredetű por szűrheti, míg a változó vastagságú felhőzet időnként zavarhatja a napsütést, de az időjárásunk alapvetően meleg marad egészen szombatig, amikor egy hidegfront érkezhet. Addig viszont marad a strandidő.
A hőség nem csillapodik, de nem lesz zavartalan a napsütés
Aztán délutántól nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezzel együtt a csapadék kialakulási esélye is – péntek estig főként a Nyugat-Dunántúlon lehet helyenként záporra, zivatarra számítani.
A délies szél ismét olykor megerősödhet, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A maximum-hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
Orvosmeteorológiai változásoknak nem nézünk elébe, de a horgászok nem panaszkodhatnak, mert a jó időben harapnak a halak.
Éjszakára lehűl a levegő
Éjszaka időszakosan változó vastagságú felhőzetre lehet számítani a nyugati és az északi országrészben, míg másutt jobbára derült lesz az ég. A déli szél fokozatosan veszít erejéből, élénk lökések azonban hajnalban is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 19 fok között valószínű, de a nagyobb városokban és a magasabban fekvő részeken lehet ennél melegebb idő, míg a kevésbé felhős, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken alacsonyabb értékeket is mérhetünk.