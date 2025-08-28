augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

43 perce

Pénteken is kitart a szokatlan nyár végi hőség, de már nem sokáig

Címkék#hőség#időjárás#zivatar

Arra azért lehetett számítani, hogy meleg lesz ma is, mégis meglepő volt a hőség, ami pénteken is kitart, de már csak eddig.

Sonline.hu
Pénteken is kitart a szokatlan nyár végi hőség, de már nem sokáig

Az időjárás enyhül a következő napokban

Fotó: Krausz Andrea

Azért nem lesz zavartalan a napsütés, de forró napoknak nézünk elébe. Pénteken a nap első felében a szaharai eredetű por szűrheti, míg a változó vastagságú felhőzet időnként zavarhatja a napsütést, de az időjárásunk alapvetően meleg marad egészen szombatig, amikor egy hidegfront érkezhet. Addig viszont marad a strandidő.  

A nyári hőségtől nem kell búcsút vennünk
A nyári hőségtől nem kell búcsút vennünk

A hőség nem csillapodik, de nem lesz zavartalan a napsütés

Aztán délutántól nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezzel együtt a csapadék kialakulási esélye is – péntek estig főként a Nyugat-Dunántúlon lehet helyenként záporra, zivatarra számítani. 

A délies szél ismét olykor megerősödhet, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A maximum-hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.  

Orvosmeteorológiai változásoknak nem nézünk elébe, de a horgászok nem panaszkodhatnak, mert a jó időben harapnak a halak.  
 

Éjszakára lehűl a levegő

Éjszaka időszakosan változó vastagságú felhőzetre lehet számítani a nyugati és az északi országrészben, míg másutt jobbára derült lesz az ég. A déli szél fokozatosan veszít erejéből, élénk lökések azonban hajnalban is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 19 fok között valószínű, de a nagyobb városokban és a magasabban fekvő részeken lehet ennél melegebb idő, míg a kevésbé felhős, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken alacsonyabb értékeket is mérhetünk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu