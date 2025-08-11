Rekkenő hőségben izzad hétfőn Somogy

Hétfőn Somogy vármegyében túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk. A hajnali órákban a legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 19 Celsius-fok között alakul, míg napközben a maximumok elérhetik a 30–33 fokot. Igazi hőség várható a hét első napján.

Olyan hőség lesz, hogy agyonnyom, úgyhogy jobb lesz sok folyadékot inni. Fotó: MW

A Balaton partján, különösen Siófok térségében a hőmérséklet 28–30 fok körül tetőzik, a vízparti területeken enyhébb hőérzet várható a légmozgás miatt.

A szél jellemzően északkeleti irányból fúj majd, 10–22 km/h közötti sebességgel. A nap folyamán enyhe széllökések is előfordulhatnak, de viharos szélre nem kell számítani. Csapadék nem várható, a csapadékvalószínűség gyakorlatilag nulla, így zavartalan szabadtéri programokat tervezhetünk.

Hőségre készülhetünk

Az UV-sugárzás ma is erős lesz, az UV index elérheti a 7-es értéket, ami már magas kockázatot jelent a bőrre. A déli órákban különösen fontos a megfelelő fényvédelem: ajánlott a naptej használata, kalap viselése és a közvetlen napfény kerülése.

Az allergiások számára a helyzet továbbra is kedvezőtlen. A parlagfű pollenszórása országosan emelkedik, így Somogyban is. Több helyen már eléri a tüneteket okozó közepes szintet. Emellett a csalánfélék virágpora közepes–magas koncentrációban van jelen, míg az útifű, libatopfélék és kenderfélék alacsony–közepes szinten szórják pollenjüket. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően magas, így az allergiás tünetek – orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés – fokozottan jelentkezhetnek.

A napos, meleg időben érdemes világos színű, természetes anyagból készült ruhát választani. És nem tudjuk elégszer hangsúlyozni a megfelelő folyadékfogyasztás fontosságát ebben a rekkenő hőségben.