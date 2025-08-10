Hőség volt, de a rekord nem dőlt meg

augusztus 11., hétfő

Somogyban ma rendkívül meleg volt, de nem dőlt meg a hőmérsékleti rekord.

Ma Somogy vármegyében rendkívül meleg volt — Kaposváron volt a legmelegebb, ahol majdnem 36  °C-ot mértek. A meteorológiai szolgálatok narancssárga hőségriasztást is kiadtak a térségre. A mai nap nem dőlt meg az országos vagy a vármegyei hőmérsékleti rekord, de megközelítette a 2002-ben Siófokon mért 36.8 fokos június 25-i csúcsot.

A friss adatok alapján Balatonlellén a Balaton vizének hőmérséklete 28 °C volt.
Az ilyen intenzív hőség terhelheti a légzőszerveket, és különösen az allergiások számára fokozhatja a tüneteket — nehezebb lehet a légzés, erősödhet a tüsszögés, orrfolyás, szemviszketés.

Hőstressz és asztmás rohamok is előfordulhatnak, különösen szabadban tartózkodás esetén. Fontos fokozottan figyelni a hidratálásra, árnyékos, hűvös helyek keresésére és a szokásos gyógyszerek használatára.
 

 

