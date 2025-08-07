Lassan távozik a hidegfront – a Balaton csak 22 fokos

Átalakulóban van az időjárás. Somogyba és a Balaton térségébe is megérkezik az igazi nyári meleg. Pénteken csaknem az egész országban zavartalan lesz a napsütés. A déli-délnyugati szelet északon, északnyugaton időnként élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 9 és 17, délután már 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet – írja a Köpönyeg.

Az időjárás a pecásoknak kedvezett a Balatonnál

Fotó: Krausz Andrea

Időjárás Somogyban és a Balatonon

Siófokon éjszaka 15, nappal 30 fok lesz. A kaposváriak hideg hajnalra ébredhetnek, mivel 9 fokig kúszik csak fel reggel a hőmérő higanyszála. Nappal viszont 32 fok várható.

A Balaton vize mindössze 22 fokos, a tó átlagos vízállása 81 centiméter.

Az éjszakák megfelelőek lesznek a Perseidák megfigyelésére, ugyanis fokozatosan elvonulnak a felhők.

