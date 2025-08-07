augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

21 perce

Lassan távozik a hidegfront – a Balaton csak 22 fokos

Címkék#időjárás#Balaton#perseida#hidegfront#Somogy

A Floris nevű hidegfrontnak köszönhetően hűvös volt a reggel. Napközben azonban kellemesen melegre fordult az időjárás Somogyban és a Balatonnál is. A folytatásban érkezik a kánikula.

Krausz Andrea

Átalakulóban van az időjárás. Somogyba és a Balaton térségébe is megérkezik az igazi nyári meleg. Pénteken csaknem az egész országban zavartalan lesz a napsütés. A déli-délnyugati szelet északon, északnyugaton időnként élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 9 és 17, délután már 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet – írja a Köpönyeg.

Időjárás, Balaton, Somogy, horgász
Az időjárás a pecásoknak kedvezett a Balatonnál
Fotó: Krausz Andrea

Időjárás Somogyban és a Balatonon

Siófokon éjszaka 15, nappal 30 fok lesz. A kaposváriak hideg hajnalra ébredhetnek, mivel 9 fokig kúszik csak fel reggel a hőmérő higanyszála. Nappal viszont 32 fok várható. 

A Balaton vize mindössze 22 fokos, a tó átlagos vízállása 81 centiméter. 

Az éjszakák megfelelőek lesznek a Perseidák megfigyelésére, ugyanis fokozatosan elvonulnak a felhők. 
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu