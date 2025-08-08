Érkezik a brutális kánikula – csak a Balatonnál lehet kibírni

A hétvége időjárásának köszönhetően számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani sem Somogyban, sem a Balatonnál.

Az időjárás igencsak megváltozik – jön az igazi kánikula

Fotó: Krausz Andrea

Pénteken csaknem az egész országban zavartalan lesz a napsütés. A déli-délnyugati szelet északon, északnyugaton időnként élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 9 és 17, délután már 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet – írja a Köpönyeg.

Ilyen lesz az időjárás Somogyban és a Balatonnál

Siófokon éjszaka 15, nappal 30 fok lesz.

A kaposváriak hideg hajnalra ébredhetnek, mivel 9 fokig kúszik csak fel reggel a hőmérő higanyszála. Nappal viszont 32 fok várható.

A Balaton vize mindössze 22 fokos, a tó átlagos vízállása 81 centiméter. Ezekben a napokban alig lesz felhő az égen, ami egyrészt tökéletes feltételeket teremt a nyaralni vágyóknak, másrészt viszont rendkívüli módon fokozza a hőterhelést.