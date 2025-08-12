augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

3 órája

Somogyban tetőzik az UV-sugárzás – újra itt a kánikula

Címkék#hőmérséklet#időjárás#Barcs#Siófok#uv#Somogy vármegyében

Kedden ismét emelkedik a hőmérséklet Somogyban. Az időjárás száraz, napos marad, csapadék nem várható. A fokozódó kánikulában érdemes inkább a Balaton hűs habjait választani.

Sonline.hu

Az UV-sugárzás Somogy vármegyében lesz a legmagasabb. A 7,3-as érték nagyon erősnek számít, így fokozott védekezésre van szükség. Az időjárásra a Balatonnál is az egy napon belüli nagy hőmérséklet-ingadozás jellemző.

Időjárás
Az időjárás a Balatonnál lesz a legelviselhetőbb
Fotó: Krausz Andrea

Ilyen lesz az időjárás Somogyban

Teljesen derült időre számíthatunk, épp ezért kizárt az eső – írja a Köpönyeg. Siófokon hajnalban 20, nappal 30 fok, Kaposváron 16 és 32, Barcson 14 és 32 fok lesz. A szél gyenge marad, északnyugatira fordul. 

A Balaton vize Siófoknál 25,5 fokos, átlagos vízállása 80 centiméter.

A légnyomás ingadozik, a hét további részében pedig visszatérnek a 35 fok feletti maximumok. 
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu