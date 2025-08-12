Somogyban tetőzik az UV-sugárzás – újra itt a kánikula

Az UV-sugárzás Somogy vármegyében lesz a legmagasabb. A 7,3-as érték nagyon erősnek számít, így fokozott védekezésre van szükség. Az időjárásra a Balatonnál is az egy napon belüli nagy hőmérséklet-ingadozás jellemző.

Az időjárás a Balatonnál lesz a legelviselhetőbb

Fotó: Krausz Andrea

Ilyen lesz az időjárás Somogyban

Teljesen derült időre számíthatunk, épp ezért kizárt az eső – írja a Köpönyeg. Siófokon hajnalban 20, nappal 30 fok, Kaposváron 16 és 32, Barcson 14 és 32 fok lesz. A szél gyenge marad, északnyugatira fordul.

A Balaton vize Siófoknál 25,5 fokos, átlagos vízállása 80 centiméter.

A légnyomás ingadozik, a hét további részében pedig visszatérnek a 35 fok feletti maximumok.

