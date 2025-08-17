Nem bánjuk – hidegfronttal érkezik a felfrissülés

augusztus 17., vasárnap

Megérkezett a várva várt hidegfront, amely már záporokat, zivatarokat is hozhat Somogy térségében. Az időjárás ma már felfrissülést tartogat, a feltámadó északias szél a Balatonnál is kisöpri a forró levegőt.

Sonline.hu

Az időjárás alakulását gomolyfelhős, napos idő jellemzi, de napközben is előfordulhatnak záporok, zivatarok – írja a Köpönyeg. Somogyban és a Balatonnál az északi, északnyugati szél megerősödik, így a szombati kánikulához képest 4–9 fokkal hűvösebb lesz. A maximumok 28 és 33 fok között alakulnak.

Időjárás
Az időjárás enyhül a következő napokban
Fotó: Krausz Andrea

Így alakult az időjárás a somogyi településeken

Kaposváron ma 29 fok körüli csúcs várható, Barcson pedig a 30 fokot mérhetünk nappal. A Balaton térségében is frissebb levegő uralkodik. Siófokon 28 fok várható. 

A tó vízállása jelenleg 78 centiméter, hőmérséklete 25 fok.

 Összességében a vasárnap már a felfrissülésről szól, a kánikula véget ért, és változékony, de sokfelé napos nyári idő vár ránk

 

