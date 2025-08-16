Tetőzött a hőség Somogyban, vasárnap már felfrissülést hoz a hidegfront

Ma tetőzött a hőség, rendkívül meleg, trópusi időjárás volt, mert a hidegfront érkezése előtt forró levegő áramlott a Kárpát-medencébe. Már a reggeli, délelőtti órákban kibírhatatlan volt, Siófokon már korán 33 fokot mérhettünk. Az ember – szinte – az arcában érezte a forró levegő nyomását. A hőség miatt sokan szenvedtek a szédüléssel, hőkimerüléssel. Ez a szervezet reakciója a meleg időben történő víz- és sóveszteségre. A Balaton vízállása 78 centiméter, a tó Siófokon hivatalosan 25 fokos, de a déli part mentén ettől még melegebb volt.

Az időjárás viszontagságait csak a Balatonnál és strandokon lehetett túlélni

Fotó: Krausz Andrea

Jó hír, hogy érkezik a felfrissülés, nemsokára megváltozik az időjárás

Gomolyfelhős, napos idő érkezik vasárnap – írj a Köpönyeg. Hajnalban és reggel záporeső, zivatar is előfordulhat a térségünkben. Somogyban és a Balatonnál az északi, északnyugati szél megerősödik, így a szombati kánikulához képest 4–9 fokkal hűvösebb lesz. A maximumok 28 és 33 fok között alakulnak.

Hétfőn többször erősebben megnövekedhet a gomolyfelhőzet, de csapadék nem valószínű. Az élénk, erős északi, északkeleti szélben 26-31 fokra van kilátás.

