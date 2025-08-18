Azt hitted, vége a nyárnak? Esőre ne is számíts – újra visszatér a forróság

Kevésbé fülledt időjárásra számíthatunk a hét első napján. – Újra napsütéses időre készülhetünk, csapadék nem várható. A hőség visszatér – írja a Köpönyeg. Somogyban és a Balatonnál is enyhébb időt jósolnak.

Az időjárás enyhül a Balatonnál is

Fotó: Krausz Andrea

Siófokon nappal 26 fokra számíthatunk, továbbra is élénk marad az északnyugati szél. Kaposváron és Barcson 27 fok lesz.

A Balaton átlagos vízállása 78 centiméter, a tó vize 26 fokos.

A hét elején fokozatosan emelkedik a hőmérséklet, nyugodtan betervezhetjük a strandolást.

Az időjárás miatt most magas a parlagfű pollenkoncentrációja

A parlagfű pollenkoncentrációja országszerte magas, sokfelé eléri a nagyon magas szintet is. A megélénkülő szélben az allergiás tünetek rohamszerű fokozódására kell felkészülni.

