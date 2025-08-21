Somogyba megérkezett a csapadék – lehűlt a levegő

Délnyugat felől hazánkat elérte a Lukas névre keresztelt légörvény, amely átvonulása során csapadékos lett az időjárás. Somogyba már a délelőtti órákban megérkezett az eső, a legtöbb csapadék Kaposvár környékén hullott, de a Balaton déli partján is többfelé eleredt. A hőmérséklet 22–24 fok között alakult, ami jelentős visszaesést jelentett a szerdai 31 fokhoz képest.

Az időjárás jelentősen megváltozott Somogyban

Éjféltől északnyugat felől újabb csapadékgócok érkezhetnek, a zivatarokat felhőszakadás is kísérheti. A Dunántúlon a szél fokozatosan északnyugatira fordul, többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik.

Pénteken a szél és a felhők alakítják az időjárást

Pénteken a kelet felé mozgó hidegfront hatására változékony, szeles, hűvös idő körvonalazódik. Változóan felhős égbolt, ismétlődő záporok és szórványos esők jellemzik majd a napot. A Balaton átlagos vízállása 75 centiméter, a tó vize 24 fokos.