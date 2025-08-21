augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Somogyba megérkezett a csapadék – lehűlt a levegő

Címkék#Kaposvár#Balaton#csapadékgóc#lukas légörvény

Kaposvár környékén hullott a legtöbb eső. Az időjárást egy Lukas nevű légörvény változtatta meg. Somogyban és a Balatonnál is jelentősen lehűlt a levegő.

Sonline.hu

Délnyugat felől hazánkat elérte a Lukas névre keresztelt légörvény, amely átvonulása során csapadékos lett az időjárás. Somogyba már a délelőtti órákban megérkezett az eső, a legtöbb csapadék Kaposvár környékén hullott, de a Balaton déli partján is többfelé eleredt. A hőmérséklet 22–24 fok között alakult, ami jelentős visszaesést jelentett a szerdai 31 fokhoz képest.

Időjárás
Az időjárás jelentősen megváltozott Somogyban

Éjféltől északnyugat felől újabb csapadékgócok érkezhetnek, a zivatarokat felhőszakadás is kísérheti. A Dunántúlon a szél fokozatosan északnyugatira fordul, többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik.

Pénteken a szél és a felhők alakítják az időjárást

Pénteken a kelet felé mozgó hidegfront hatására változékony, szeles, hűvös idő körvonalazódik. Változóan felhős égbolt, ismétlődő záporok és szórványos esők jellemzik majd a napot. A Balaton átlagos vízállása 75 centiméter, a tó vize 24 fokos.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu