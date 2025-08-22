2 órája
Hűvös, szeles péntek Somogyban, de szombaton már naposabb idő várható
Pénteken is marad a hűvös idő. A kelet felé mozgó hidegfront okozta változékony, szeles, felhős időjárás határozza meg Somogy és a Balaton időjárását.
Az időjárás Somogyban is inkább esős lesz, de szombatra érkezik a napsütés
Fotó: Krausz Andrea
Ma is marad a hűvösebb időjárás Somogyban. A hőmérséklet a csapadék függvényében szeszélyesen alakul. Tartósabb, intenzívebb eső esetén néhol akár 20 fok alatt is maradhat, de jellemzően néhány fokkal 20 fok fölötti értékek a valószínűbbek. Kaposváron és a Balatonnál is 24 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála. A Balaton átlagos vízállása 75 centiméter, a tó vize 24 fokos.
Szombaton már más lesz az időjárás
Szombaton napos-gomolyfelhős időben lesz részünk, említésre méltó csapadék sehol sem várható. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északnyugati, északi szél. 21-26 fokot mérhetünk.