Hűvös, szeles péntek Somogyban, de szombaton már naposabb idő várható

Ma is marad a hűvösebb időjárás Somogyban. A hőmérséklet a csapadék függvényében szeszélyesen alakul. Tartósabb, intenzívebb eső esetén néhol akár 20 fok alatt is maradhat, de jellemzően néhány fokkal 20 fok fölötti értékek a valószínűbbek. Kaposváron és a Balatonnál is 24 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála. A Balaton átlagos vízállása 75 centiméter, a tó vize 24 fokos.

Az időjárás Somogyban is inkább esős lesz, de szombatra érkezik a napsütés

Fotó: Krausz Andrea

Szombaton már más lesz az időjárás

Szombaton napos-gomolyfelhős időben lesz részünk, említésre méltó csapadék sehol sem várható. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északnyugati, északi szél. 21-26 fokot mérhetünk.

