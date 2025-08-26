Lassan olyan hőség lesz Somogyban, hogy a fal adja a másikat

Az időjárás kedden Somogy és a Balaton több pontján is jelentős hőingást hoz. Folyamatosan erősödik a felmelegedés – írja a Köpönyeg. Siófokon hajnalban 14, nappal 27 fok várható, gyenge délnyugati szél kíséretében. Kaposváron a csípős 10 fokos hajnal után 29 fokig emelkedik a hőmérséklet. Barcson reggel mindössze 8 fokig süllyedt a hőmérő higanyszála, délutánra viszont 29 fokig melegszik a levegő. A Balaton átlagos vízállása 72 centiméter, a tó hőmérséklete 20 fok.

Az időjárás egyre melegebb lesz, jön az afrikai légtömeg

Fotó: Krausz Andrea

Nem viccel az időjárás, akár 36 fok is lehet

Egy ciklon előoldalán délire–délnyugatira fordul az áramlás, előbb Nyugat-, majd Közép-Európába is újra meleg, szubtrópusi eredetű levegő érkezik Afrika irányából. A következő napokban egyre melegebb idő várható sok-sok napsütéssel, csapadék nélkül. Somogyban csütörtökön 35, pénteken 36 fokra számíthatunk napközben.

