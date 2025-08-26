augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

42 perce

Lassan olyan hőség lesz Somogyban, hogy a fal adja a másikat

Címkék#légtömeg#időjárás#afrikai#Somogyban#szubtrópusi#levegő

Brutális hőségre van kilátás, napról napra néhány fokkal mindig tovább erősödik a nappali felmelegedés. Ma gyengén felhős, többnyire napos időjárás várható Somogyban és a Balatonnál, a délnyugati szél megélénkül. A nappali hőmérsékletek 27–29 fok között alakulnak, de a további napokon afrikai meleg érkezik.

Sonline.hu

Az időjárás kedden Somogy és a Balaton több pontján is jelentős hőingást hoz. Folyamatosan erősödik a felmelegedés – írja a Köpönyeg. Siófokon hajnalban 14, nappal 27 fok várható, gyenge délnyugati szél kíséretében. Kaposváron a csípős 10 fokos hajnal után 29 fokig emelkedik a hőmérséklet. Barcson reggel mindössze 8 fokig süllyedt a hőmérő higanyszála, délutánra viszont 29 fokig melegszik a levegő. A Balaton átlagos vízállása 72 centiméter, a tó hőmérséklete 20 fok. 

Időjárás
Az időjárás egyre melegebb lesz, jön az afrikai légtömeg
Fotó: Krausz Andrea

Nem viccel az időjárás, akár 36 fok is lehet

Egy ciklon előoldalán délire–délnyugatira fordul az áramlás, előbb Nyugat-, majd Közép-Európába is újra meleg, szubtrópusi eredetű levegő érkezik Afrika irányából. A következő napokban egyre melegebb idő várható sok-sok napsütéssel, csapadék nélkül. Somogyban csütörtökön 35, pénteken 36 fokra számíthatunk napközben.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu