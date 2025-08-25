Igazi kirándulóidővel indult a hét

augusztus 25., hétfő

Derűs, napsütéses volt a hét első napja Somogyban. Az időjárás hajnalban megtréfált bennünket, a vármegye déli részén 6-7 fok, a Balatonnál 12 fok reggel. De a folytatásban igazi, kirándulóidő köszöntött be.

Sonline.hu

Hétfőn Somogy megyében folytatódott a frontmentes, napsütéses időjárás. A nap folyamán időnként mérsékelt vastagságú felhőzet szűrte a napsugarakat, de csapadék sehol nem alakult ki. Az időjárás alapvetően nyugodt volt, jellemzően gyenge légmozgással. A hideg hajnali órákat követően délutánra az évszakos átlagnak megfelelő, mérsékelten meleg idő alakult ki. A Balaton átlagos vízállása 72 centiméter, a tó hőmérséklete 20 fok. 

Időjárás
Az időjárás sokakat csábított Fonyódra
Fotó: Krausz Andrea


Az éjszaka sem hoz számottevő változást: csillagos és gyengén fátyolfelhős ég váltakozik majd, csapadék továbbra sem várható. A hőmérséklet viszont visszaesik, hűvös éjszakára készülhetnek a somogyiak.

Ilyen változást hoz az időjárás a héten

A folytatásban erősödik a nappali felmelegedés – írja a Köpönyeg. Kedden Somogy több pontján is jelentős lesz a hőingás. Siófokon hajnalban 14, nappal 27 fok várható, gyenge délnyugati szél kíséretében. Kaposváron a csípős 10 fokos hajnal után 29 fokig emelkedik a hőmérséklet. Barcson mindössze 8 fokig süllyedt a hőmérő higanyszála reggel, délutánra viszont 29 fokig melegszik a levegő.
 

 

