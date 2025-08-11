augusztus 12., kedd

Klára névnap

Vészesen alacsony a Balaton vízszintje – és ez még csak fokozódik

Kissé visszaesett a hőmérséklet a hidegfront hatására. Az időjárás azonban Somogyban is visszatér a régi kerékvágásba, és keddtől újra jön a további kánikula. A Balaton átlagos vízszintje vészesen alacsony.

Hétfő kora délután a csúcshőmérsékletek 24 és 32 fok között alakultak. Az időjárás országos átlagban 7 fokkal hűvösebb volt, mint 24 órával korábban. A hidegfront épphogy súrolta hazánkat, így csak pár fokkal esett vissza a hőmérséklet, de a kánikula megszűnt Somogyban és a Balatonnál is. 

Az időjárás most nem kedvez a Balatonnak, egyre csökken a vízszint
Fotó: Krausz Andrea

A Balaton vize folyamatosan párolog

A Balaton vize Siófoknál 25,5 fokos, átlagos vízállása 80 centiméter, ami 20 centiméterrel alacsonyabb a tavalyi értéknél, és alig marad el a 2022-es, rendkívül aszályos év 78 centiméteres szintjétől. 

Időjárás: kizárt az eső

Az elkövetkező napokban fokozatosan visszatér a kánikula. Teljesen derült időre számíthatunk, épp ezért kizárt az eső – írja a Köpönyeg. Kaposváron kedden hajnalban 16 fokig csökken a hőmérséklet, viszont nappal 32 fokig is felkúszik a hőmérő higanyszála.
 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
