Napsütés, kellemes hőmérséklet, semmi kánikula – hétfői időjárás Somogyban

Kellemes, frontmentes, nyugodt nyárbúcsúztatással várja lakóit és vendégeit hétfőn Somogy vármegye. A hőmérséklet ideális, a szél mérsékelt, a vizek (Balaton és Dráva) fürdőbarátok, pollenhelyzet nyugtató, az öltözet könnyed és rétegezett lehet – tökéletes nap egy kellemes, nyári hangulatú pihenéshez. Mutatjuk a hétfői időjárást.

Kánikula már nem lesz, késő nyári időjárás jellemzi Somogy megyét

Fotó: Krausz Andrea

Kellemes hétfői időjárás

Somogy vármegyében egy igazi nyárbúcsúztató, nyugodt hétfőre számíthatunk. A hajnali órákban akár már 10 °C körül lehet a hőmérséklet, míg délután 25 °C környékén tetőzik a hőmérséklet – ideális, kellemesen meleg, de nem kánikulai idő várható. A légmozgás mérsékelt marad: a reggeli órákban nyugatias, 3 m/s körüli szél lesz a jellemző, melyet időnként 5 m/s körüli lökések kísérhetnek – sem erős széllökésre, sem viharos szélre nem kell készülni.

A Balaton térségében hasonló, nyugodt időjárás várható: a tó környezetében maximum 24 °C-ra melegedhet a levegő, a nap jelentős részében szórt felhőzet lesz, északnyugat felől érkező könnyed légmozgás kíséretében. A napsütés óráinak száma viszonylag korlátozott lehet, ám csapadék nem várható. A víz hőmérséklete a Balatonban augusztus végén általában 24–24,5 °C körül alakul, most azonban jelentősen hűvösebb a víz, Siófoknál vasárnap már csak 17 fokot mértek.

A Dráva barcsi szakaszán a vízállás jelenleg -127 centiméter, a folyó hőmérséklete 22 fok, ami meglepő a Balaton vízéhez hasonlítva.

A nyár végi időjárás még alkalmas a drávai vízitúrákhoz

Forrás: vizitura.hu

A frontok és a pollenek is távol maradnak tőlünk

A frontok tekintetében a hétfői nap frontmentes lesz, nem várható jelentős változás vagy időjárási fronthatás – az időjárás nyugodt, meleg és kiegyensúlyozott marad. A pollenhelyzet is kedvező, a mért értékek alacsony koncentrációt jeleznek, különösen a fák pollenjei esetében, így az allergiások számára a mai nap viszonylag panaszmentesen telhet. A mérsékelt szél ugyan hordozza a levegőben a pollenszemcséket, de mennyiségük nem éri el a magasabb terhelési szinteket.

Öltözet szempontjából a reggel és este hűvös lehet, ezért réteges viselet javasolt: reggelre egy könnyű pulóver vagy kardigán jól jöhet, napközben pedig egy rövid ujjú felső bőven elegendő. Ha Balatonhoz vagy a Dráva partjához látogatunk, a fürdőruha és törölköző mindenképp legyen a táskánkban, bár a Balaton vize kicsit hűvösebb a szokásosnál, érdemes még egyszer megmártózni benne.