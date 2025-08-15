Izzasztó katlan: a kánikula már a fiatalabbakat is megviseli

A déli, délkeleti országrészben volt a legmelegebb. Az éjszakai felfrissülés mérséklődésével együtt, a napi középhőmérséklet is egyre többfelé 26-28 fok fölé nőtt. Általában derült, felhőtlen égbolt volt a jellemző, de időnkénti, gyenge fátyol- és gomolyfelhősödések is előfordulhattak már. Többségében gyenge, a déli országrészben olykor kissé élénkebb dél-keleti irányú légmozgás volt. Csapadék előfordulásának esélye továbbra is minimális volt.

Éjszaka marad a nyugodt, eseménytelen idő, derült ki az eumet.hu tájékoztatójából. Általában csillagfényes lesz az égbolt, de az elmúlt napokhoz képest több helyen lehet gyenge felhőzet is. A légmozgás jelentéktelen marad, de északi irányúra fordul. A felfrissülés tovább mérséklődhet, helyenként kissé fülledt lehet a hajnal is.