Visszatér a kánikula – a nyár utolsó nagy rúgása várható szerdán

Igazi nyári kánikula várható szerdára, egy utolsó nagy dobást tartogat még az évszak nekünk. A jelen állás szerint szerdán és csütörtökön még kőkemény hőmérsékleti csúcsok várnak ránk, aztán szépen lassan megérkezik az ősz. Aki teheti még most ugorjon egy fejest a nyárba, mert szombattól már folyamatosan csökkenni fog a hőmérséklet.

Kánikula várható a hét közepén

Augusztus 27-én Somogy vármegyében meleg, párás napsütés várható. A hajnali órákban a levegő 16 fok köré hűl, a leghidegebb környezetet az erdős, árnyékos területek és a Dráva menti völgyek adják, míg a nappali órákban a hőmérséklet gyorsan emelkedik, délutánra a megye egyes területein eléri a 34 fokot is, amely a megye legmelegebb pontjává teszi Barcsot és közvetlen környékét.

A Dráva barcsi szakaszánál -121 centimétert mértek, a víz hőmérséklete 21,1 fok körül alakul. A folyópart környékén is a nyugodt, nyári idő határozza meg a környezetet, számottevő vízállás-ingadozás nélkül.

A szél általában gyenge-közepes erősségű lesz, főként nyugat–északnyugat felől fúj, így különösebb kellemetlenséget nem okoz, de a nap legmelegebb szakaszában enyhíti a hőséget. A Balaton vizének hőmérséklete jelenleg 20,3 fok, ami az augusztus végi időszakban átlagosnak mondható. A tó vízszintje is stabil, napok óta 71 centiméter körül mozog.

Két nap kánikula rendelkezésünkre áll még a nyárból, tessék a partra menni!

A pollenhelyzet szempontjából a fűpollen lesz a legjellemzőbb, mérsékelt koncentrációval, amely az arra érzékenyeknél okozhat kellemetlen tüneteket, míg a parlagfű és a fafélék pollenkoncentrációja alacsony vagy nem mérhető. Ezért az allergiások számára ajánlott kerülni a hosszabb szabadtéri tartózkodást a kora délutáni órákban, a szellőztetést pedig inkább estére időzíteni.

A parlagfű jó barátja a kánikula

A köpönyeg.hu orvosmeteorológiai előrejelzése szerint melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.