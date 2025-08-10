augusztus 10., vasárnap

31 perce

Még a hőmérő is megolvad, olyan forró lesz a levegő Somogyban

Címkék#Balaton#mennyiség#vármegye

Brutális hőmérsékletekkel folytatódik a hétvége Somogy vármegyében. A meteorológiai előrejelzések szerint extrém hőség, kánikula várható a hét utolsó napján.

Koszorus Rita
Még a hőmérő is megolvad, olyan forró lesz a levegő Somogyban

Hőség elleni védekezés

Fotó: Bohanek Miklós

Somogy vármegyében vasárnap is folytatódik az extrém meleg és a kánikula. Időjárásunkat felhőtlen napsütés és forróság a jellemzi ma is. A hét utolsó napján is érdemes felkészülni a melegre.

Hőség kánikula forróság 38 fok-06
Nagyon durva kánikula lesz ma is.
Fotó: Nemeth Andras Peter

A reggeli órákban a hőmérséklet 19 és 21 Celsius-fok között alakul a vármegyében, a Balaton partján pedig 20-22 fokra ébredhetünk. Ez az éjszakai minimumérték már jelzi a nappali meleg időjárást, és a nap folyamán a hőmérő higanyszála tovább emelkedik. A nappali maximumok a vármegye területén elérhetik a 33-35 fokot, a Balatonnál pedig 32-34 fokra van kilátás. 

Ez a kánikula ideális a strandoláshoz és a vízi sportokhoz, de a hőségre érzékenyek számára javasolt a délutáni órákban kerülni a közvetlen napfényt.

Kánikulai helyzet a Balatonon

A Balaton vizének hőmérséklete is kellemes, 25-26 fokos, ami ideális a fürdőzéshez. A szél gyenge, északkeleti irányból fúj majd, sebessége 5-10 kilométer/óra lesz. Ez a szélirány és erősség a Balaton hullámzására is hatással van, így a vízen pihenőknek nem kell nagyobb hullámokra számítaniuk. A Balaton keleti medencéjében a hullámmagasság várhatóan 10-20 centiméter lesz, a középső medencében 15-25 centiméter, míg a nyugati medencében 10-20 centiméteres. 

Ami a csapadékot illeti, a vasárnapi napon egyáltalán nem kell esőre számítani. Ugyan a koponyeg.hu előrejelzése szerint este egy hidegfront érheti el hazánkat, amely némileg enyhít a kánikula forró szorításán. 

Nem lélegezhetnek fel az allergiások

Az allergiások számára a helyzet a szombati naphoz hasonlóan alakul, a parlagfű pollenkoncentrációja közepes vagy magas szinten marad. Emellett a libatopfélék és az útifű pollenje is jelentős mennyiségben lesz jelen a levegőben. A Hungaromet Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) adatai szerint a következő napokban sem várható javulás a pollenhelyzetben.

A kánikulai időjáráshoz a megfelelő öltözék is elengedhetetlen. A világos színű ruhák, mint a fehér vagy a pasztellszínek, visszaverik a napsugarakat, és segítenek a test hőmérsékletének szabályozásában. Ezzel szemben a sötét színű ruhák magukba szívják a hőt, ami tovább fokozza a melegérzetet. A könnyű, természetes anyagból készült ruhák, mint a pamut vagy a len, szintén ideálisak, mivel engedik a bőrt lélegezni.

 

