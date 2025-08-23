Kirándulsz? - ezt jó ha tudod szombat reggel

Somogyban szombatra elhagyja térségünket a hidegfront felhőzete. Hajnalban, reggel derült és párás, rétegfelhős területek is előfordulnak. Délelőtt a párásság feloszlik, napsütéses, gyengén felhős idő várható szerte az országban.

A délután folyamán, nyugat felől fokozatos felhősödésre lehet számítani. Mérsékelt erősségű, szakadozott felhőzet húzódik az ország fölé. A Nyugat-Dunántúlon, elsősorban a délnyugati határmegyékben elvétve futó záporeső is kialakulhat. Az eumet.hu tájékoztatása szerint többnyire mérsékelt, a délutáni időszakban, a középső és délkeleti térségben élénk, olykor felerősödő észak-nyugati irányú szél fúj.

A hűvös hajnalt követően mérsékelten, kellemesen meleg délutáni órák ígérkeznek. Az évszakos átlagnak megfelelően alakul a hőmérséklet, északon lesz hűvösebb, míg délen, délkeleten a magasabb maximumok.

A jellemző hőmérséklet átlaga szombat reggel 14 Celsius fok, szombat délután 23.