Ma még eső, holnap ismét nyár

Ma még több-kevesebb eső egész Somogyban várható, délutántól azonban fokozatosan megszűnik a csapadék.

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A

Hidegörvény alakítja időjárásunkat, hatására ma délelőtt még többfelé valószínű eső, zápor, zivatar, de a csapadéktevékenység súlypontja délután egyre inkább kelet, északkelet felé tolódik, miközben a nyugati tájakon fokozatosan szűnik a csapadék, szakadozottá válhat a felhőzet a HungaroMet előrejelzése szerint. A hőmérséklet 23, 30 fok között tetőzik.

 A színezett területen élénk, erős lökések kísérik az északnyugati szelet. Forrás: HungaroMet

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet.

Szeptember első napján aztán visszatér a nyár, sok napsütés várható, délutáni gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. 30 fok körüli hőség lesz.

 

