Estére ér ide a front

Ma tetőzik a hőség, ráadásul egész Somogyot betakarja a sivatagi por

Címkék#Dunántúl#zápor#Somogy

Jellemzően 35 fok környékén tetőzik a hőség, ma lesz a legmelegebb, érkezik a sivatagi por, estétől pedig a csapadék.

Sonline.hu

Ma lesz a legmelegebb, holnap már érezni fogjuk a front hatását. Jellemzően 35 fok környékén tetőzik a hőség, jósolja a mai napra a HungaroMet.
A napsütést változó mennyiségű és vastagságú felhőzet zavarhatja, valamint a nagyobb koncentrációjú sivatagi por is szűrheti a napsütést, mint a térkép mutatja Somogyban is. Határozott felhőzetnövekedésre és vastagodásra délutántól nyugat felől számíthatunk, ekkortól növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye is –  estig főként a Dunántúl nyugati részein, majd éjjel már egyre több helyen valószínű csapadék.
A délies szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Emellett az estefelé kialakuló zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések is előfordulhatnak.

Nem lesz olyan meleg mint az Alföldön, de 36 fok azért befigyel ma

 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
