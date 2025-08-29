34 perce
Ma tetőzik a hőség, ráadásul egész Somogyot betakarja a sivatagi por
Jellemzően 35 fok környékén tetőzik a hőség, ma lesz a legmelegebb, érkezik a sivatagi por, estétől pedig a csapadék.
Ma lesz a legmelegebb, holnap már érezni fogjuk a front hatását. Jellemzően 35 fok környékén tetőzik a hőség, jósolja a mai napra a HungaroMet.
A napsütést változó mennyiségű és vastagságú felhőzet zavarhatja, valamint a nagyobb koncentrációjú sivatagi por is szűrheti a napsütést, mint a térkép mutatja Somogyban is. Határozott felhőzetnövekedésre és vastagodásra délutántól nyugat felől számíthatunk, ekkortól növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye is – estig főként a Dunántúl nyugati részein, majd éjjel már egyre több helyen valószínű csapadék.
A délies szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Emellett az estefelé kialakuló zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések is előfordulhatnak.