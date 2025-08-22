Tombolt a vihar: óriási pusztítást hagyott maga után a mediterrán ciklon (videó)

augusztus 22., péntek

A "Lucas" névre keresztelt mediterrán ciklon hatalmas pusztítást végzett Olaszországban. Magyarországon lényegesen kevesebb problémát okozott a csütörtöki viharos időjárás.

Özönvíz szerű esőzések, megbénult forgalom és a villámlások fényétől bevilágított városok - ilyen és ehhez hasonló jelenetektől hangos az olasz sajtó. Az a mediterrán ciklon, ami Itáliát letarolta nálunk alig hagyott nyomot. 

Somogyban nem okozott komoly problémákat a mediterrán ciklon érkezése.
Óriási vihar csapott le Elba szigetére. Kevesebb mint hatvan perc alatt 54 milliméter eső esett, ami áradásokat okozott, különösen Portoferraio térségében. A toszkán régió elnöke, Eugenio Giani "rendkívül heves viharnak" nevezte az eseményeket, megjegyezve, hogy néhány óra leforgása alatt több mint 100.000 villámcsapást regisztráltak a területen.

Somogyba lényegesebb kevesebb problémát okozott a mediterrán ciklon

A "Lucas" névre keresztelt légörvény már a csütörtöki nap korai szakaszában megérkezett megyénkbe.

Somogyba már a délelőtti órákban megérkezett az eső, a legtöbb csapadék Kaposvár környékén hullott, de a Balaton déli partján is többfelé eleredt. A hőmérséklet 22–24 fok között alakult, ami jelentős visszaesést jelentett a szerdai 31 fokhoz képest.

Az ország többi régiójába is kisebb viharokkal köszöntött be a lehűlés, hazánk északi részén lényegesen rosszabb volt a helyzet. A péntek reggeli órákban Mosonmagyaróváron volt a legnagyobb esőzés, több mint 50 mm csapadék hullott. A következő napok időjárása is tartogat meglepetéseket, Somogyban továbbra sem számíthatunk igazi strandolós időre.

 

