Helyi időjárás
1 órája
Még nincs vége, jönnek a villámárvizek, extrém mennyiségű eső érkezik
Villámárvízveszélyre figyelmeztet a Somogy-MET Fórum! A hétvége hátralévő részében több helyen eshet 50 millimétert meghaladó mennyiségű csapadék rövid idő alatt.
Fotó: Lang Róbert
A hétvége hátralévő részében a Dunántúlon több helyen eshet rövid idő alatt 50 millimétert meghaladó mennyiségű csapadék, azonban egy-egy olyan településen, ahol több felhőszakadás alakul ki vagy éppen nem mozdul el, hanem helyben esik le, akár extrém mennyiségű eső is hullhat - ez villámárvizet is okozhat, figyelmeztet a Somogy-MET Fórum. Mint írják, a bejegyzés nem kifejezetten csak Somogyra érvényes, a Dunántúl bárhol előfordulhat.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre