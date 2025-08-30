Még nincs vége, jönnek a villámárvizek, extrém mennyiségű eső érkezik

A hétvége hátralévő részében a Dunántúlon több helyen eshet rövid idő alatt 50 millimétert meghaladó mennyiségű csapadék, azonban egy-egy olyan településen, ahol több felhőszakadás alakul ki vagy éppen nem mozdul el, hanem helyben esik le, akár extrém mennyiségű eső is hullhat - ez villámárvizet is okozhat, figyelmeztet a Somogy-MET Fórum. Mint írják, a bejegyzés nem kifejezetten csak Somogyra érvényes, a Dunántúl bárhol előfordulhat.