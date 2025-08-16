augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

40 perce

Meg vannak számlálva a hőség napjai, de a szombat még az övé...

Címkék#hőség#napjai#SONLINE

Somogyban szombaton is kitart az erős hőség, viszont nedvesebb légtömeg érkezésével, fülledtebb időre van kilátás.

Harsányi Miklós
Meg vannak számlálva a hőség napjai, de a szombat még az övé...

Fotó: Ádám János

Északnyugat felől egy hidegfront közelíti meg az országot. Hatására délután, nyugaton és északon felélénkül az észak-észak-nyugat irányú szél. A kezdeti zavartalan napsütést már határozottabb gomolyképződés zavarhatja meg a délutáni órákban.
A késő délutáni, esti órákban, a Dunántúl északi felén, a Balaton térségében és az északi határmegyékben megnő az esélye záporok, viharos zivatargócok kialakulásának, közölte az eumet.hu. Éjjel is számítani lehet elszórtan zivatarok előfordulására, de várhatóan csak kevés helyen fordul elő csapadék. A nyugati és keleti országrészben élénk, olykor erős, a középső területeken mérsékeltebb északi irányú szél fúj. A jellemző hőmérséklet átlaga: szombat reggel 19 Celsius fok, szombat délután 36 fok.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu