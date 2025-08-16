Meg vannak számlálva a hőség napjai, de a szombat még az övé...

Északnyugat felől egy hidegfront közelíti meg az országot. Hatására délután, nyugaton és északon felélénkül az észak-észak-nyugat irányú szél. A kezdeti zavartalan napsütést már határozottabb gomolyképződés zavarhatja meg a délutáni órákban.

A késő délutáni, esti órákban, a Dunántúl északi felén, a Balaton térségében és az északi határmegyékben megnő az esélye záporok, viharos zivatargócok kialakulásának, közölte az eumet.hu. Éjjel is számítani lehet elszórtan zivatarok előfordulására, de várhatóan csak kevés helyen fordul elő csapadék. A nyugati és keleti országrészben élénk, olykor erős, a középső területeken mérsékeltebb északi irányú szél fúj. A jellemző hőmérséklet átlaga: szombat reggel 19 Celsius fok, szombat délután 36 fok.