Napsütés, enyhe szél és kellemes vizek Somogyban

Kedden Somogy vármegyében általánosságban napsütéses, meleg idő uralkodott, jellemzően gomoly- és fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül. A déli órákban a legmagasabb hőmérséklet Somogyban mintegy 29 °C körül alakult. A megyében a délies-délnyugati szél dominált, élénk lökésekkel különösen nyugaton és délnyugaton, de általánosságban is mérsékelten fújt. A kaposvári mérési adatok szerint pedig a szél döntően dél-délnyugati irányból érkezett, 11–13 km/óra sebességgel, délután 4-5 kilométer/órás mértékben.

Rengeteg napsütés, már-már kánikula

Fotó: Krausz Andrea

Napsütés és nyár idéző meleg Somogyban

A hőmérsékleti szélsőértékek Somogy térségében: a legmagasabb a déli-délnyugati részen volt, közel 29 °C (például Kaposvár környékén), míg a leghidegebb reggeli értékek a mélyebben fekvő völgyekben, hajnalban akár 11 °C alá csökkenhettek (hajnalban 11 °C körüli minimumot jeleztek).

A Balaton térségében – Balatonmáriafürdőn – szintén napos, kellemes idő uralkodott, délután hőmérséklet 27–28 °C körül, mérsékelt szél mellett . A Balaton vízhőmérséklete a Révfülöp és Siófok környékén 20,9–21,8 °C között mozgott. A víz állása a megszokottnál valamennyivel alacsonyabb volt, 72 centiméteren állt a Balaton vize.

A nap még kedvezett a horgászat szerelmeseinek

Fotó: Krausz Andrea

A Dráva barcsi szakaszán a vízállás ma körülbelül –127 centiméter volt, a víz hőmérséklete pedig mintegy 21,2 °C – ami megfelel a szokásos nyári értéknek. A folyó nyugodt volt, fürdésre és vízi sportokra alkalmas.

Frontos helyzet

A pollenhelyzet ma Somogy térségében kedvezőtlenebb volt az érzékenyek számára: a csalánfélék (például parlagfű) pollenkoncentrációja közepes, a kültéri allergén gombaspórák szintje magas volt, különösen reggel és este. Pázsitfűfélék pollenszintje alacsony volt, így a tüneteket főként a csalánfélékre vagy penészgombákra érzékenyek tapasztalhatták.

A napsütés kedvez a parlagfűnek

Forrás: MW

A köpönyeg.hu orvosmeteorológiai jelentése szerint melegfronti hatás terhelte szervezetünket, mely különösen megviselhette az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással volt. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezett, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhatott. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhetett, ami növelhette a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhatott ki.