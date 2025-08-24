Szélcsendes nap a Balaton partján, hűvös est a Drávánál – nyárbúcsú Somogyban

Vasárnap csendes, nyugodt, igazi késő nyári időjárás jellemezte a napot: a hőmérséklet kiegyensúlyozottan alakult, a szél mérsékelt maradt, a Balaton és a Dráva vízállásai és hőmérsékletei pedig jól tükrözték a nyár végének állapotát.

Igazi nyárbúcsú volt a vasárnapi időjárás a Balaton partján is

Fotó: Krausz Andrea

Így búcsúzik a nyár Somogyban

Somogy vármegyében vasárnap igazi késő nyári időjárás uralkodott. A reggeli órák hűvösebben indultak, a legalacsonyabb hőmérséklet 12–13 fok körül alakult, majd a délutáni órákra a levegő felmelegedett, és több településen elérte a 22 fokot. A megye legmelegebb pontja a délután közepén a Balaton térsége volt, míg a leghűvösebb értékeket a Dráva mentén, Barcs környékén mérték a késő délutáni órákban. A nappali hőingás tehát viszonylag jelentős volt, de a nap jellege alapvetően nyugodt, napos és frontmentes maradt. A szélirány a délelőtti órákban inkább délről, délnyugatról érkezett, mérsékelt, 8–16 km/h sebességgel, amely helyenként kissé élénkebbé vált, késő délutánra pedig fokozatosan északkeletire fordult, de továbbra is csak mérsékelt erővel fújt, így számottevő széllökés nem zavarta a nap menetét.

A Balaton vize a nyár végi időszaknak megfelelően kellemes, de inkább frissítő, mintegy 20 fokos hőmérsékletű volt, ami a fürdőzők számára még élvezhető, ugyanakkor a hosszabb tartózkodásra már kissé hűvösnek érezhető. A tó vízszintje a mai napon +72 centiméteren állt, ami stabil és biztonságos vízállást jelentett.

Van, akinek még a nyár utolsó napjaiban is kellemes a balatoni fürdőzés

Fotó: Muzslay Péter

A Dráva barcsi szakaszán a folyó vize szintén 20 fok körüli hőmérsékletet mutatott, viszont a vízállás jóval alacsonyabb volt, –120 centiméteres értékkel, amely a megszokottnál sekélyebb állapotot eredményezett. Ez a helyi vízi közlekedés és a horgászat szempontjából is meghatározó tényező lehetett.

Fronthatás nem volt, a pollenhelyzet is kedvező

Egészségügyi szempontból kedvezően alakult a helyzet: a mai nap nem érkezett időjárási front, így a frontérzékenyek sem tapasztaltak különösebb terhelést. A pollenhelyzet is kedvező volt, a mért értékek alacsony koncentrációt jeleztek, különösen a fák pollenjei esetében, így az allergiások számára a mai nap viszonylag panaszmentesen telhetett. A mérsékelt szél ugyan hordozta a levegőben a pollenszemcséket, de mennyiségük nem érte el a magasabb terhelési szinteket.