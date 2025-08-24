augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Valami véget ér

1 órája

Szélcsendes nap a Balaton partján, hűvös est a Drávánál – nyárbúcsú Somogyban

Címkék#szél#hőmérséklet#Balaton#Dráva#nyár#érték

Napsütés, északi fuvallat, alacsony vízállások. Igazi nyár búcsúztató időjárás jellemezte vasárnap a megyét.

Dombi Regina
Szélcsendes nap a Balaton partján, hűvös est a Drávánál – nyárbúcsú Somogyban

Lassan véget ér a nyár

Fotó: Kurucz Árpád

Vasárnap csendes, nyugodt, igazi késő nyári időjárás jellemezte a napot: a hőmérséklet kiegyensúlyozottan alakult, a szél mérsékelt maradt, a Balaton és a Dráva vízállásai és hőmérsékletei pedig jól tükrözték a nyár végének állapotát. 

nyár
Igazi nyárbúcsú volt a vasárnapi időjárás a Balaton partján is
Fotó: Krausz Andrea

Így búcsúzik a nyár Somogyban

Somogy vármegyében vasárnap igazi késő nyári időjárás uralkodott. A reggeli órák hűvösebben indultak, a legalacsonyabb hőmérséklet 12–13 fok körül alakult, majd a délutáni órákra a levegő felmelegedett, és több településen elérte a 22 fokot. A megye legmelegebb pontja a délután közepén a Balaton térsége volt, míg a leghűvösebb értékeket a Dráva mentén, Barcs környékén mérték a késő délutáni órákban. A nappali hőingás tehát viszonylag jelentős volt, de a nap jellege alapvetően nyugodt, napos és frontmentes maradt. A szélirány a délelőtti órákban inkább délről, délnyugatról érkezett, mérsékelt, 8–16 km/h sebességgel, amely helyenként kissé élénkebbé vált, késő délutánra pedig fokozatosan északkeletire fordult, de továbbra is csak mérsékelt erővel fújt, így számottevő széllökés nem zavarta a nap menetét.

A Balaton vize a nyár végi időszaknak megfelelően kellemes, de inkább frissítő, mintegy 20 fokos hőmérsékletű volt, ami a fürdőzők számára még élvezhető, ugyanakkor a hosszabb tartózkodásra már kissé hűvösnek érezhető. A tó vízszintje a mai napon +72 centiméteren állt, ami stabil és biztonságos vízállást jelentett. 

Somogy megye fonyód hőség meleg nyár időjárás weather
Van, akinek még a nyár utolsó napjaiban is kellemes a balatoni fürdőzés
Fotó: Muzslay Péter 

A Dráva barcsi szakaszán a folyó vize szintén 20 fok körüli hőmérsékletet mutatott, viszont a vízállás jóval alacsonyabb volt, –120 centiméteres értékkel, amely a megszokottnál sekélyebb állapotot eredményezett. Ez a helyi vízi közlekedés és a horgászat szempontjából is meghatározó tényező lehetett.

Fronthatás nem volt, a pollenhelyzet is kedvező

Egészségügyi szempontból kedvezően alakult a helyzet: a mai nap nem érkezett időjárási front, így a frontérzékenyek sem tapasztaltak különösebb terhelést. A pollenhelyzet is kedvező volt, a mért értékek alacsony koncentrációt jeleztek, különösen a fák pollenjei esetében, így az allergiások számára a mai nap viszonylag panaszmentesen telhetett. A mérsékelt szél ugyan hordozta a levegőben a pollenszemcséket, de mennyiségük nem érte el a magasabb terhelési szinteket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu