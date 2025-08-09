Nyári csúcsok és hűs hullámok – így készülj a szombati időjárásra

”Jaj, úgy élvezem én a strandot, ottan annyira szép és jó!” – Legyen ez a mottó szombaton, hiszen a kánikula egész nap velünk lesz, jobban tesszük, ha azt a víz partján próbáljuk elviselni. Tombol a nyár Somogyban. Hőmérsékleti csúcsok és fokozódó pollenhelyzet augusztus második szombatján.

Tombol a nyár Somogyban

Fotó: Krausz Andrea

Augusztus 9-én Somogy vármegyében igazi nyári időjárásra számíthatunk, amely a kánikula és a frissítő vízparti élmények kettősségét hozza el. A reggel még hűvösen indul, Kaposváron például mindössze 9 °C körül alakul a hőmérséklet, de napközben már 32 °C-ig emelkedik majd.

Tombol a nyár Somogyban

A vármegye többi részén is hasonlóan alakul a hőmérsékleti görbe: hajnalban 11–19 °C, délután pedig 31–36 °C közötti csúcsértékek várhatók. A szélirány déli-délnyugati lesz, amely északon és északnyugaton időnként élénk lökésekkel jelentkezik. A Balaton térségében a szél változó irányú, de estére északira fordul, és akár 40–50 km/h-s lökéseket is produkálhat.

A Balaton vizének hőmérséklete továbbra is alacsony marad, mindössze 22 °C körül alakul, ami a fürdőzők számára kissé hűvös élményt nyújthat. A tó vízállása stabil, jelenleg 81–84 cm között mozog, ami ideális a vízi sportokhoz és a strandoláshoz. A Dráva barcsi szakaszán -33 centimért a vízállása, a folyó hőmérséklete 21,7 fok körül alakul.

Nyugodt, csendes lesz a Balaton partja, így tombol a nyár a magyar tengeren

Fotó: Krausz Andrea

Fronthelyzet nincs, de a pollenek okozhatnak bajt

A pollenhelyzet közepes szintű, főként a parlagfű és a csalánfélék okozhatnak kellemetlenséget az allergiásoknak. A fronthatás szempontjából augusztus 9-én nem várható jelentős változás: a hidegfront már elvonult, így a melegedés okozhat enyhe fáradékonyságot vagy fejfájást az érzékenyebbeknél

Reggelre érdemes rétegesen öltözni, például egy könnyű pulóverrel vagy dzsekivel indulni, amit napközben le lehet venni. A délutáni hőségben könnyű, szellős ruházat, napszemüveg és kalap ajánlott, valamint ne feledkezzünk meg a naptej használatáról sem. A vízparton egy törölköző vagy strandkendő jól jöhet, ha a víz hűvössége miatt nem merészkednénk be teljesen.

A nyári hőséget a kutyusok is jobban bírják a vízben

Fotó: MW

Összességében augusztus 9-e Somogyban a nyár egyik legszebb napjának ígérkezik: meleg, napos idő, enyhe szél, és a természet nyugalma várja azokat, akik a szabadtéri kikapcsolódást választják. Legyen szó strandolásról, kirándulásról vagy csak egy esti séta a Balaton partján, ez a nap tökéletes alkalom a feltöltődésre.