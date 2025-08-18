Viszlát nyár? Néhány napig még velünk marad a kánikula

A tegnap az érkezett hidegfront hatására sokfelé labilizálódott a légkör, és így Somogyban is mérséklődött a hőség szorítása. Csapadék csak kevés hullott, de ezzel legalább az aszály is mérséklődött. A Hungaromet mérései szerint Somogyban csak itt-ott esett annyi eső a hét végén, hogy a port verte el, maximum egy milliméternyi. Hétfőn a megyeszékhelyen és környékén maradt a nyári meleg.

Enyhült a meleg, de hétfőn is nyárias napnak örülhettünk. Fotó: Krausz Andrea

Az időjárás is ennek megfelelően alakult hétfőn: eseménytelen, nyáriasan kellemes meleg uralkodott a vármegyében egész nap. A légmozgás enyhe maradt, csak néha lebbent meg a szél, ezzel egy kis frissességet csempészve a hét első munkanapján. Kellemes időnek örülhettek a most a Balatonnál vakációjukat töltők is, hiszen a tónál is szikrázó napsütés fogadta a strandolókat és a víz is 26 Celsius fokos.

Viszlát nyár?

Az, hogy ma ilyen békés az időjárásunk nem jelenti azt, hogy fellélegezhetünk, hiszen a Köpönyeg.hu beszámolója szerint a következő napokban marad a hétvégihez hasonló változékony időjárás. De túlynomórészt meleg marad az idő még augusztus utolsó napjaiban is. Fel kell azonban arra is készülnünk, hogy a felforrósodott légkör miatt könnyebben pattanhatnak ki viharok, zivatarok.

