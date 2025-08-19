Korán örültünk az enyhülésnek: elvétve találkozhatunk felhővel az égen, visszatér a kánikula

Holnap is átlagos, nyári időjárásra számíthatunk, azonban már elkezdődik a melegedés folyamata. Marad a gomolyfelhős, napos idő Somogy vármegye térségében és a Balatonnál is.

Újra jön a nyár, a Balaton vizének hőmérséklete is emelkedik

Nagyrészt gomolyfelhős, napos időre van kilátás, de csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet többfelé élénk lökések kísérhetik. Hajnalra mérséklődik a légmozgás, kedden napközben már csak kevés helyen élénkül meg a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a vízpartoknál, nagyobb városok belterületein magasabb értékeket mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 26 és 32 fok között várható.

Nyárias meleg kedvez

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.