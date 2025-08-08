Somogy nyári arcát mutatta pénteken

Igazi nyári meleg volt pénteken Somogyban, alig akadt ember a vármegyében, aki ne érezte volna a nap perzselő erejét. A helyzet csak fokozódik, szombaton 36, vasárnap pedig már 38 fokot is mérhetünk majd.

Tombolt a nyár a Balaton partján

Fotó: Krausz Andrea

”Nyár van, alig fürdőruhában” – sokan égették magukat a napon

Augusztus 8-án Somogy vármegyében a nyár igazán kellemes volt. A reggel hűvösen indult: Kaposváron 14 °C-ot mértek hajnalban, míg a nap folyamán 32 fokig emelkedett a hőmérséklet. A vármegye legmelegebb pontja Siófok volt, ahol a csúcshőmérséklet elérte a 32 fokot is. A leghidegebbet a belső somogyi térségekben regisztrálták, ahol a hajnali órákban 12–13 °C körüli értékek is előfordultak.

A szélirány a nap folyamán változott: reggel még északkeleti irányból fújt, majd délutánra déli irányba fordult. A szél sebessége mérsékelt volt, átlagosan 10–20 km/h. A Balaton vize továbbra is hűvös maradt: Siófoknál 21,2 °C-ot mértek, Balatonlellén 22,1 °C-ot, míg Balatonfenyvesnél 21,1 °C volt a vízhőmérséklet. A tó vízállása 84 cm körül alakult, ami kissé az átlag alatt van. A fürdőzés így inkább a bátrabbaknak kedvezett, a vízparti pihenés viszont ideális volt. A Dráva barcsi szakaszán a víz hőmérséklete 21,4 °C volt, ami kellemesnek mondható, különösen a folyóvízi fürdőzést kedvelők számára. A vízállása -33 centiméter.

A keszthelyi strandon a kutyusok is élvezik a nyári időjárást

Forrás: Keszthelyi Kutyás Park

Kihívások elé állít a pollenhelyzet

A pollenhelyzet Somogyban továbbra is kihívást jelent az allergiásoknak. A fűfélék pollenszintje magas maradt, míg a parlagfű és nyárfa pollenszintje alacsony volt. A szeles időszakokban fokozott figyelem javasolt az érzékenyeknek, különösen reggel és kora délután.

Nem volt jelentős fronthatás, azonban késő délutántól egy hidegfront közelítette meg az ország nyugati részét, amely Somogyban is éreztette hatását. Az érzékenyek körében fejfájás, ingerlékenység és fáradtság jelentkezhetett.

Összességében augusztus 8-a Somogyban a nyár klasszikus jegyeit hozta: meleg nappal, hűvös reggel, enyhe szél és változó fronthatás. A Balaton és a Dráva vize hűsítő élményt kínált, míg a pollenhelyzet és a közelgő front némi óvatosságot igényelt. Aki a természetet választotta ezen a napon, az egy igazi nyári élménnyel gazdagodhatott.