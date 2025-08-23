augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kicsit szétszór

1 órája

Nyugodt nyár végi szombatunk volt Somogyban

Címkék#Balaton#Dráva#pollenhelyzet#nyár#parlagfű#víz#koncentráció

Somogyban nyár végén csendes, kiegyensúlyozott időjárás köszöntött be, amelyben a tóparti és folyó menti élmények különös hangulatot kaptak. Mindeközben a természet apró jelei már az ősz közeledtét sejtetik, viszlát nyár.

Dombi Regina
Nyugodt nyár végi szombatunk volt Somogyban

Nyárbúcsúztató időjárás Töröcskén

Fotó: Lang Róbert

Az utolsókat rúgja már a nyár, az őszre jellemző változékonyság kísérte végig a szombati napot. Néha eső, másutt kellemes napsütés várta a megye lakóit, a szabadtéri rendezvények résztvevői nem bánták, hogy nem volt kánikula. 

nyár
A végét rúgja már a nyár, lassan megérkezik az ősz 
Forrás: Nimrod.hu (Boczkó Vince)

Itt a nyár vége, lassan beköszönt az ősz

Somogy vármegyében a szombaton kora délután még 22 fok körüli enyhe meleg uralkodott, a nap végére azonban fokozatosan lehűlt a levegő, és 16–17 fokig süllyedt a hőmérséklet. A megye területén szélsőséges értékek nem fordultak elő, kiegyensúlyozott, nyugodt időjárás jellemezte a napot. A légmozgás is csendes volt, frontok hiányában a szél gyenge maradt, amely nem okozott zavaró hatásokat sem a közlekedésben, sem a szabadban tartózkodóknak. 

A Balaton továbbra is kellemes fürdőzési lehetőséget kínál, bár a víz kissé hűvösebb, mint a nyár derekán: az átlagos vízhőmérséklet 21 fok körül alakult, Balatonfenyvesnél 21,8, Balatonlellén 22,6, Gyenesdiás térségében pedig 23,3 fokot mértek. A tó vízállása viszont alacsony, mindössze 76 centiméter, ami a tartós csapadékhiány következménye, és a part menti szakaszokon már jól érzékelhető a visszahúzódó víz. 

A nyárias Dráva is lassan elköszön
Forrás: barcsibarangolo.hu

A Dráva barcsi szakaszán ezzel szemben kissé melegebb, 22,2 fokos víz fogadja a folyó mellett pihenőket, ám a vízállás itt is jelentősen csökkent, a hivatalos mérések szerint mínusz 87 centimétert mutatott, ami komoly vízhiányt jelez. 

Kedvező volt a pollen és a fronthelyzet

A pollenhelyzet vegyes képet mutatott: a fapollen és a parlagfű koncentrációja országos szinten alacsony vagy épp nincs jelen, ugyanakkor a fűfélék virágpora enyhe panaszokat okozhatott, a csalánfélék pollenszintje közepes–magas volt, és más allergének esetében is alacsony–közepes értékek fordultak elő. Ez összességében mérsékelt terhelést jelentett, ami az allergiások számára kellemetlenséget hozhatott, de szélsőséges helyzetet nem idézett elő. 

A fronthatások szempontjából kifejezetten kedvezően alakult a nap, a meteorológiai előrejelzések egyöntetűen jelezték, hogy sem hideg-, sem melegfront nem érintette a térséget, így a frontérzékenyek számára ez a nap kifejezetten könnyebbnek bizonyult, sőt a korábbi tünetek enyhülése is tapasztalható lehetett. 

A nyár utolsó napjai még bőven kínáltak szabadtéri programokat
Fotó: Lang Róbert

Összességében Somogy vármegyében augusztus 23-án egy kellemesen hűvös, nyugodt légkörű napot élhettünk meg, a Balaton és a Dráva folyó vize a megszokottnál alacsonyabb szinten állt, a pollenhelyzet mérsékelt, a fronthatások pedig hiányoztak, így a szervezetet semmilyen jelentősebb időjárási terhelés nem érte.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu