Nyugodt nyár végi szombatunk volt Somogyban

Az utolsókat rúgja már a nyár, az őszre jellemző változékonyság kísérte végig a szombati napot. Néha eső, másutt kellemes napsütés várta a megye lakóit, a szabadtéri rendezvények résztvevői nem bánták, hogy nem volt kánikula.

A végét rúgja már a nyár, lassan megérkezik az ősz

Forrás: Nimrod.hu (Boczkó Vince)

Itt a nyár vége, lassan beköszönt az ősz

Somogy vármegyében a szombaton kora délután még 22 fok körüli enyhe meleg uralkodott, a nap végére azonban fokozatosan lehűlt a levegő, és 16–17 fokig süllyedt a hőmérséklet. A megye területén szélsőséges értékek nem fordultak elő, kiegyensúlyozott, nyugodt időjárás jellemezte a napot. A légmozgás is csendes volt, frontok hiányában a szél gyenge maradt, amely nem okozott zavaró hatásokat sem a közlekedésben, sem a szabadban tartózkodóknak.

A Balaton továbbra is kellemes fürdőzési lehetőséget kínál, bár a víz kissé hűvösebb, mint a nyár derekán: az átlagos vízhőmérséklet 21 fok körül alakult, Balatonfenyvesnél 21,8, Balatonlellén 22,6, Gyenesdiás térségében pedig 23,3 fokot mértek. A tó vízállása viszont alacsony, mindössze 76 centiméter, ami a tartós csapadékhiány következménye, és a part menti szakaszokon már jól érzékelhető a visszahúzódó víz.

A nyárias Dráva is lassan elköszön

Forrás: barcsibarangolo.hu

A Dráva barcsi szakaszán ezzel szemben kissé melegebb, 22,2 fokos víz fogadja a folyó mellett pihenőket, ám a vízállás itt is jelentősen csökkent, a hivatalos mérések szerint mínusz 87 centimétert mutatott, ami komoly vízhiányt jelez.

Kedvező volt a pollen és a fronthelyzet

A pollenhelyzet vegyes képet mutatott: a fapollen és a parlagfű koncentrációja országos szinten alacsony vagy épp nincs jelen, ugyanakkor a fűfélék virágpora enyhe panaszokat okozhatott, a csalánfélék pollenszintje közepes–magas volt, és más allergének esetében is alacsony–közepes értékek fordultak elő. Ez összességében mérsékelt terhelést jelentett, ami az allergiások számára kellemetlenséget hozhatott, de szélsőséges helyzetet nem idézett elő.

A fronthatások szempontjából kifejezetten kedvezően alakult a nap, a meteorológiai előrejelzések egyöntetűen jelezték, hogy sem hideg-, sem melegfront nem érintette a térséget, így a frontérzékenyek számára ez a nap kifejezetten könnyebbnek bizonyult, sőt a korábbi tünetek enyhülése is tapasztalható lehetett.