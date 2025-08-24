Enyhe nappalok, hűvös esték és lassan hűlő vizek – igazi ősz elő Somogyban

A nyár utolsó sugarai ragyoghatnak még a somogyiak arcára vasárnap, estére azonban már érzékelhetővé válhat az ősz szele. Ahogy közeledik a szeptember, egyre inkább marad csak emlék a nyári kánikula.

Ősziessé válhat az időjárás Somogyban

Az őszi időjárás lassan Somogy vármegyét is eléri

Vasárnap Somogy vármegyében változékony, de összességében kedvező időjárásra lehet számítani. A reggeli órákban gyenge eső borzolhatja majd a kedélyeket, amely fokozatosan megszűnik majd és napközben egyre több lesz a napsütés. A hajnali hőmérséklet 12–13 °C körül mozgott, délelőtt gyors felmelegedés következik, kora délutánra pedig elérheti a 23–24 °C-ot. Az esti órákban ismét jelentős lehűlés állhat be, a hőmérséklet visszaeshet 13–14 °C-ra, ami a nyár végén már hűvösnek érződhetett.

A szél jellemzően mérsékelt marad, inkább gyenge légmozgás kíséri a napot, komolyabb széllökésekre nem kell számítani, így a szabadtéri tevékenységeket sem zavarja. A Balaton térségében a levegő hőmérséklete igazodik a megyei átlaghoz, a tó átlagos vízhőmérséklete augusztus végén 21 fok körül alakul. A vízállás a nyár második felére jellemző stabil szinten van, jelentős ingadozás nem jellemezte a tavat.

A Balaton partján is megjelennek lassan az őszi színek

Fotó: Kurucz Árpád

A Dráva barcsi szakaszán a vízállás –87 cm körüli értéket mutat a hivatalos mérce szerint, ami alacsony, de megszokott nyár végi vízszintnek felel meg. A folyó vízhőmérséklete a modelladatok alapján 22,5 °C közelében alakul, fürdőzésre alkalmas.

Pollenek a csúcson, a frontok viszont elkerülnek minket

A fronthelyzet tekintetében nem érkezik jelentős változás, frontátvonulás nem zavarja a térséget, így a levegő viszonylag kiegyensúlyozott marad. A pollenhelyzet azonban a szokásos késő nyári állapotot tükrözi: a parlagfű pollenszórása ilyenkor tetőzik, ami az allergiásoknak erős panaszokat okozhat, így számukra a szabadtéri tartózkodás korlátozása, illetve antihisztaminok használata indokolt lehet.

Az öltözködés tekintetében a réteges viselet bizonyul a legpraktikusabbnak: reggelre és estére melegebb kabát vagy pulóver ajánlott, míg napközben rövid ujjú felsőben is kényelmesen lehet mozogni. A vízparti programokhoz mindenképpen javasolt fürdőruha, de emellett egy könnyű melegítő ruha sem árt, hiszen a naplemente után hirtelen hűvösre fordulhat az idő.