Pokoli hét kezdődött, és csak az első forró napon vagyunk túl

Pokoli hőség volt már szerdán is Somogyban, derült égbolt, szikrázó, zavartalan napsütés volt a jellemző országszerte.

A friss hajnalt követően gyors melegedés következett be. Még többségében 35 fok alatt tetőzött, de már helyenként meghaladta azt a maximum hőmérséklet. Az északi határvidéken kevésbé meleg, míg délen, délkeleten a magasabb maximum érték volt.
Csapadék, említést érdemlő erősségű szél nem volt. Éjszaka nem érkezik változás, marad a derült, csillagfényes égbolt, eseménytelen időjárás, számolt be az eumet.hu. Még kellemesen felfrissül a levegő, de az előző hajnalokhoz képest már kissé mérséklődik a frissülés mértéke. Ismét az Északi-középhegység ismert fagyzugaiban várható a legalacsonyabb hajnali érték.

 

