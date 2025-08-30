augusztus 30., szombat

3 órája

Riasztást adott ki a meteorológia Somogyra! Brutális felhőszakadás, jégeső közelít

Címkék#csapadék#Dél-Dunántúl#cella#zivatar

Elsőfokú riasztást adott ki zivatarok közeledése miatt Somogyra a HungaroMet. Felhőszakadás, jégeső okozhat villámárvizet

Fotó: Huszár Márk

Szombaton több hullámban fordulhatnak elő zivatarok először a déli, kora délutáni óráktól, az ország középső sávjában és a Dél-Dunántúlon, Somogyban is. Eleinte még a cellákat kísérhetik viharos, 60-80 kilométeres széllökések, esetleg jégeső, majd a késő délutáni, esti órákban egyre inkább a felhőszakadás lesz a jellemző kísérőjelenség. Lokálisan akár 30-50 milliméter csapadék is lezúdulhat rövid idő alatt. Helyenként felhőszakadás, jégeső sem kizárt. Kiemelten a Dél-Dunántúlon és kisebb eséllyel a középső országrészben villámárvíz is kialakulhat. Késő estére csökken a zivatarok számossága, de várhatóan nem szűnnek meg teljesen az országban.

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
