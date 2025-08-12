augusztus 12., kedd

Klára névnap

Tikkasztó nyári napon vagyunk túl Somogyban

Somogy vármegyében a nyár teljes erejével mutatta meg magát kedden. A nappali meleg, a parlagfű és csalánfélék okozta allergiás tünetek együttesen határozták meg a nap időjárási és egészségügyi viszonyait. Annyira tökéletes volt az időjárás Somogyban, hogy az már szinte unalmas lenne, ha nem telt volna meg a Balaton turistákkal.

Koszorus Rita

Kedden is maradt a túlnyomóan derült, meleg időjárás térségünkben. A nappali csúcshőmérséklet Somogyban elérte a 29 Celsius fokot, míg a hajnali minimum 17  Celsius körül alakult.  A harminc fok feletti hőség ma elmaradt, de cserébe magas volt a páratartalom egész nap. 

meleg nyár somogy fonyód időjárás
Ma is maradt a meleg, nyári idő Somogyban. 
Fotó: Muzslay Péter 

A mai nap hőmérsékleti értékei megfelelnek az augusztusi átlagoknak, így meteorológiai szempontból nem nevezhető rendkívülinek. Csapadéknak még csak híre sem volt kedden Somogy vármegyében és fronthatás sem volt tapasztalható a térségben. A Köpönyeg előrejelzésének megfelelően ez a nap száraz, napos időt hozott, frontmentes környezetben. Ez kedvezett a szabadtéri tevékenységeknek, ugyanakkor a melegedés enyhe fáradékonyságot okozhatott az érzékenyebbeknél.

Somogyban fokozódik a pollenhelyzet

A pollenhelyzet viszont egyre kedvezőtlenebb. A parlagfű pollenszórása országosan emelkedő tendenciát mutat, és Somogyban is elérte a tüneteket okozó közepes szintet. Emellett a csalánfélék virágpora közepes-magas koncentrációban van jelen, míg az útifű, libatopfélék és kenderfélék alacsony-közepes szinten szórnak. A kültéri allergén gombák spóraszáma magas, ami tovább nehezíti az allergiások helyzetét.

 

