Tikkasztó nyári napon vagyunk túl Somogyban

Kedden is maradt a túlnyomóan derült, meleg időjárás térségünkben. A nappali csúcshőmérséklet Somogyban elérte a 29 Celsius fokot, míg a hajnali minimum 17 Celsius körül alakult. A harminc fok feletti hőség ma elmaradt, de cserébe magas volt a páratartalom egész nap.

Ma is maradt a meleg, nyári idő Somogyban.

Fotó: Muzslay Péter

A mai nap hőmérsékleti értékei megfelelnek az augusztusi átlagoknak, így meteorológiai szempontból nem nevezhető rendkívülinek. Csapadéknak még csak híre sem volt kedden Somogy vármegyében és fronthatás sem volt tapasztalható a térségben. A Köpönyeg előrejelzésének megfelelően ez a nap száraz, napos időt hozott, frontmentes környezetben. Ez kedvezett a szabadtéri tevékenységeknek, ugyanakkor a melegedés enyhe fáradékonyságot okozhatott az érzékenyebbeknél.

Somogyban fokozódik a pollenhelyzet

A pollenhelyzet viszont egyre kedvezőtlenebb. A parlagfű pollenszórása országosan emelkedő tendenciát mutat, és Somogyban is elérte a tüneteket okozó közepes szintet. Emellett a csalánfélék virágpora közepes-magas koncentrációban van jelen, míg az útifű, libatopfélék és kenderfélék alacsony-közepes szinten szórnak. A kültéri allergén gombák spóraszáma magas, ami tovább nehezíti az allergiások helyzetét.