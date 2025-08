Somogy mai időjárása: nyári meleg, csapadék nélkül

Somogy vármegyében a mai időjárás szinte tanulmányi példája volt a nyári kiegyensúlyozottságnak. A hajnal enyhe volt, 16 és 17 fok közötti hőmérséklettel, a reggeli órákban már 18 fok körül járt a levegő. A nap folyamán gyors melegedés indult, amely délutánra elérte a 27 Celsius-fokot, miközben a napsütés zavartalan maradt. Csapadék nem érkezett a térségbe, a levegő száraz volt, és még az esti órákban is kellemes hőmérséklet uralkodott, amely csak fokozatosan hűlt vissza. Az esti időszakban 21–23 fokra lehetett számítani, éjszaka pedig ismét 17 fok környékére csökkent a hőmérséklet.

Csodás napsütéssel folytatódott a hét Somogyban

Fotó: Böcz Zoltán

A mai nap kapcsán felmerül a kérdés, mennyiben tér el az időjárás a korábbi extrém helyzetektől. Bár most semmilyen rekord nem dőlt meg, érdemes visszatekinteni, hogy milyen szélsőségek fordultak már elő a térségben. A nyári melegrekordok sem maradtak el: Kaposváron idén júliusban 40,2 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet, amely már önmagában is országos összehasonlításban is jelentős. Ugyanez a meleg 1994-ben még csak 37,8 fok volt ugyanott, tehát alig három évtized alatt több fokos eltérés figyelhető meg a legforróbb napoknál.

Nem esett az eső Somogy vármegyében

A csapadék tekintetében a mai nap teljes szárazságot hozott. Ez szintén nem kirívó, de érdekes összevetni azzal, amikor a térséget elárasztja az eső. A 2020. július 24-i nap például Vésén 178 milliméter csapadékot hozott egyetlen napon, míg a március közepi esőzés 2025-ben Kaposvár környékén 26 millimétert mért egyetlen nap alatt. Ma azonban egyik szélsőség sem tért vissza. A somogyi időjárás a maga csendes és egyenletes mivoltában élhető és kiszámítható képet mutatott.