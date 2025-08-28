Délután érkezik a szaharai por, itt készülj Somogyban

Az ország nagyobb részén ma már kevésbé volt hűvös a hajnal, mint tegnap. Ma folytatódik a száraz, de egyre melegebb időjárás. A napsütés mellett fátyolfelhők is lehetnek az égen, elsősorban a Dunántúlon és a déli tájakon. Majd a nap második felében dél felől egyre több szaharai por érkezik fölénk, emiatt szűrtebbé válhat a napsütés a HungaroMet Nonprofit Zrt információi szerint. A délies szél többfelé megélénkül, megerősödi, a hőmérséklet csúcsértéke már 30 és 35 fok között valószínű.

A sivatagi por délutánra érkezik fölénk, a jelenlegi műholdképeken a magasabb koncentráció nagyon szépen látható Szardínia közelében, közölte a HungaroMet. Az előrejelzések szerint főként a balatoni településeket borítja majd be a por, ott szűri leginkább a napsütést.