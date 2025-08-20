Szép időben ünnepelhetünk, de a záporok és a viharos szél elrontják az esti tűzijátékot

Azonban a nap második felében nyugat felől vastagabb felhők érkeznek. Kora estétől a nyugat-északnyugati tájakon már növekszik a csapadék valószínűsége, és helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat.

Az esti órákban helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat.

A szél általánosságban délnyugati irányból fog fújni, mérsékelt erősséggel, melyet estenként, pont a tűzijáték fellövése előtti órákban élénk, zivatarok közelében akár viharos lökések is kísérhetnek.

Éjszaka a legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 17 fok között várható; a hidegre érzékeny területeken ennél hűvösebb lehet, míg a vízparti, belvárosi és magasabb fekvésű helyeken kissé melegebb hőmérsékletre számíthatunk.