1 órája
Szép időben ünnepelhetünk, de a záporok és a viharos szél elrontják az esti tűzijátékot
Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén az ország nagy részén továbbra is meleg és napsütéses időjárás lesz jellemző. A nappali hőmérséklet várhatóan 30-34 °C között alakul, Délutánonként időnként megjelenhetnek gomolyfelhők, ám összességében a napos, kellemes, strandidő marad a jellemző.
Az augusztus 20-i tűzijáték még mindig mosolyt csal a kicsik és nagyok arcára egyaránt.
Forrás: Székesfehérvárfotó
Fotó: NAGY NORBERT
Azonban a nap második felében nyugat felől vastagabb felhők érkeznek. Kora estétől a nyugat-északnyugati tájakon már növekszik a csapadék valószínűsége, és helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat.
A szél általánosságban délnyugati irányból fog fújni, mérsékelt erősséggel, melyet estenként, pont a tűzijáték fellövése előtti órákban élénk, zivatarok közelében akár viharos lökések is kísérhetnek.
Éjszaka a legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 17 fok között várható; a hidegre érzékeny területeken ennél hűvösebb lehet, míg a vízparti, belvárosi és magasabb fekvésű helyeken kissé melegebb hőmérsékletre számíthatunk.