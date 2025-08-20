augusztus 20., szerda

István névnap

Szép időben ünnepelhetünk, de a záporok és a viharos szél elrontják az esti tűzijátékot

Címkék#szél#csapadék#gomolyfelhő#ünnep#tűzijáték

Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén az ország nagy részén továbbra is meleg és napsütéses időjárás lesz  jellemző. A nappali hőmérséklet várhatóan 30-34 °C között alakul,  Délutánonként időnként megjelenhetnek gomolyfelhők, ám összességében a napos, kellemes, strandidő marad a jellemző. 

Bodor Nikolett
Az augusztus 20-i tűzijáték még mindig mosolyt csal a kicsik és nagyok arcára egyaránt.

Forrás: Székesfehérvárfotó

Fotó: NAGY NORBERT

Azonban a nap második felében nyugat felől vastagabb felhők érkeznek. Kora estétől a nyugat-északnyugati tájakon már növekszik a csapadék valószínűsége, és helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat. 

Az esti órákban helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat. 

 A szél általánosságban délnyugati irányból fog fújni, mérsékelt erősséggel, melyet estenként, pont a tűzijáték fellövése előtti órákban élénk, zivatarok közelében akár viharos lökések is kísérhetnek. 

Éjszaka a legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 17 fok között várható; a hidegre érzékeny területeken ennél hűvösebb lehet, míg a vízparti, belvárosi és magasabb fekvésű helyeken kissé melegebb hőmérsékletre számíthatunk. 

 

