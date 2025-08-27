Tikkasztó hőség után záporos fordulat érkezik

A csütörtöki strandidő után pénteken is marad a napos-gomolyfelhős idő, ám nyugat felől már érkezhet egy-egy zápor, zivatar. A nap elején még a délnyugati, majd délutántól az északnyugati szél élénkülhet meg. A tikkasztó meleg fokozódik, helyenként 37–38 fok is lehet, ami extrém terhelést jelenthet a szervezet számára, ugyanakkor ideális feltételeket kínál a strandoláshoz.

Pénteken igazi strandolós melegre számíthatunk

Aki a szüretelést tervezi, annak ezt nem ajánlott szombatra időzíteni, ekkor ugyanis elszórtan záporokra, zivatarokra kell számítani. A hőmérséklet többfelé csak 27 fok körül alakul.

Készüljenek az allergiások: a következő napokban a meleg idő visszatértével a parlagfű pollenkoncentrációja gyorsan emelkedik, egyre többfelé lehet nagyon magas pollenterhelésre számítani.