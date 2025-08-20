Kellemes nyári idő volt az ünnepen, de közelít a változás

Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén az ország nagy részén továbbra is meleg és napsütéses időjárás volt jellemző. A nappali hőmérséklet 30-34 °C között alakult. Délutánonként időnként megjelenhettek gomolyfelhők, ám összességében a napos, kellemes, strandidő maradt a jellemző az ünnepre.

Jó időben ünnepeltünk

Ünnep után jön a viharos idő

Azonban szerda második felében nyugat felől vastagabb felhők érkeztek. Kora estétől a nyugat-északnyugati tájakon már növekedett a csapadék valószínűsége, és helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhatott.

A szél általánosságban délnyugati irányból fújt, mérsékelt erősséggel, melyet estenként, pont a tűzijáték fellövése előtti órákban élénk, zivatarok közelében akár viharos lökések is kísérhettek.

Éjszaka a legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakult. A hidegre érzékeny területeken ennél hűvösebb volt, míg a vízparti, belvárosi és magasabb fekvésű helyeken kissé melegebb hőmérsékletre számíthattunk.