Semmi jó nincs a radarképen, veszélyes zivatarokgócok fogták körbe a Dunántúl

Szombat este hatalmas felhőszakadással érkezett meg a lehűlés vármegyénkbe. Ma újabb viharokra, záporokra

Klein Péter Nándor

Már szombaton is voltak helyek, ahol a légkör kellő mennyiségű nedvességet gyűjtött össze a zivatarfelhők kialakulásához, mostanra viszont már jóval nedvesebbé, nyirkosabbá vált a levegő, így ma már nagyobb számban számíthatunk záporok, zivatarok, viharok kialakulására – számolt be róla HungaroMet.

újabb vihar érkezhet
Újabb vihar és felhőszakadás érkezhet Somogyba 
Fotó: Unger Tamás/MW

Érkezik a vihar 

Mint írják, A gyenge magassági áramlás miatt van, ahol a zivatarcellák csak lassan mozognak, így felhőszakadás is előfordulhat. Egy-egy ponton rövid idő alatt több 10 milliméter eső hullhat! Emellett a zivatarokat viharos általában 60-80 kilométer/órás szél és apróbb szemű jég (jellemzően kisebb mint 2 centiméter jégátmérő) is kísérheti. 

Az aktuális veszélyjelzések itt érhetők el.

Érkezik a vihar
Forrás: HungaroMet

 

 

