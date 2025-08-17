Semmi jó nincs a radarképen, veszélyes zivatarokgócok fogták körbe a Dunántúl

Már szombaton is voltak helyek, ahol a légkör kellő mennyiségű nedvességet gyűjtött össze a zivatarfelhők kialakulásához, mostanra viszont már jóval nedvesebbé, nyirkosabbá vált a levegő, így ma már nagyobb számban számíthatunk záporok, zivatarok, viharok kialakulására – számolt be róla HungaroMet.

Újabb vihar és felhőszakadás érkezhet Somogyba

Fotó: Unger Tamás/MW

Érkezik a vihar

Mint írják, A gyenge magassági áramlás miatt van, ahol a zivatarcellák csak lassan mozognak, így felhőszakadás is előfordulhat. Egy-egy ponton rövid idő alatt több 10 milliméter eső hullhat! Emellett a zivatarokat viharos általában 60-80 kilométer/órás szél és apróbb szemű jég (jellemzően kisebb mint 2 centiméter jégátmérő) is kísérheti.

