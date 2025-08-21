Augusztus 20-a után gyökeres fordulat áll be az időjárásunkba: viharos időjárásváltozás érkezik csütörtökön.

Csütörtökön heves zivatarok várhatók a déli vármegyékben. A HungaroMet narancs riasztást adott ki: villámlás, jégeső és viharos szél jön.

A HungaroMet Zrt. szerdai veszélyjelzése szerint csütörtökön a déli országrészben hevesebb zivatarokra kell készülni. Somogy, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetés érvényes zivatarok miatt, az ország többi részén elsőfokú (sárga) a riasztás.

Heves zivatartól lehet tartani: Somogy, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád vármegyékben, így senki ne hangja otthon az esernyőjét!