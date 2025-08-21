augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Viharos időjárásváltozás érkezik csütörtökön

Címkék#otthon#zivatar#Somogy

Augusztus 20-a után gyökeres fordulat áll be az időjárásunkba. Viharos időjárásváltozás érkezik csütörtökön.

Viharos időjárásváltozás érkezik csütörtökön

Fotó: © Unger Tamás

Augusztus 20-a után gyökeres fordulat áll be az időjárásunkba: viharos időjárásváltozás érkezik csütörtökön.

Vihar előtt és alatt
Vihar előtt és alatt

Vihar a láthatáron

Csütörtökön heves zivatarok várhatók a déli vármegyékben. A HungaroMet narancs riasztást adott ki: villámlás, jégeső és viharos szél jön.

A HungaroMet Zrt. szerdai veszélyjelzése szerint csütörtökön a déli országrészben hevesebb zivatarokra kell készülni. Somogy, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetés érvényes zivatarok miatt, az ország többi részén elsőfokú (sárga) a riasztás.

Heves zivatartól lehet tartani: Somogy, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád vármegyékben, így senki ne hangja otthon az esernyőjét!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu